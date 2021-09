Filmfestspiele Venedig: Oscarpreisträger Sorrentinos neues Werk

Prsönliches Familien-Drama

"Die Hand Gottes", wie der Filmtitel übersetzt heißt, erzählt vom jungen Fabietto und dessen Familie. Maradonas Wechsel nach Neapel spielt zunächst nur am Rande eine Rolle, während das Werk die exzentrischen Familienmitglieder vorstellt. Eines Tages jedoch will der Teenager Fabietto unbedingt ein Heimspiel mit Maradona sehen und fährt nicht mit seinen Eltern in die Berge - wo diese umkommen. Die Geschichte hat Parallelen zu Sorrentinos Leben: Der 51-Jährige verlor seine Eltern einst bei einem sehr ähnlichen Unglück.