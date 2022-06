5. Frauen können auch mit offenen Haaren kämpfen

Wenn Heldinnen in Action-Filmen zu sehen sind, sind ihre Haare eigentlich immer offen. Doch wohl jede Frau weiß, dass solche sportlichen Aktivitäten nicht machbar sind, da man so überhaupt nichts sieht und eigentlich in die Explosion laufen würde, anstatt weg von ihr ...