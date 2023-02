"Das Interesse, in Österreich zu drehen, ist in den letzten Monaten massiv gestiegen", so Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Sonntag am Rande der Berlinale in Berlin. Er sehe eine Aufbruchstimmung in der Filmbranche und führte dies auf das neue Anreizmodell zurück, so Kocher.