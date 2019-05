Die besten Horrorfilme aus Österreich

Mit "In drei Tagen bist du tot" sind wir beim echten Genrefilm angekommen. Im Horrorthriller von Regisseur Andreas Prochaska erhält Nina ( Sabrina Reiter) ebenso wie alle anderen in ihrer Clique eine SMS mit dem Inhalt: "In drei Tagen bist du tot". Doch keiner schenkt der SMS große Aufmerksamkeit, schließlich feiern die Freunde gerade die bestandene Matura. Doch dann verschwindet Ninas Freund spurlos. Am nächsten Tag wird seine Leiche im Traunsee gefunden – gefesselt und mit einem Gewicht beschwert. Der Slasher-Film nach dem Vorbild von US-Teenie-Horrorfilmen war in den heimischen Kinos so erfolgreich, dass er 2008 eine Fortsetzung erhielt.