Filmstandort Wien brach trotz Coronajahr 2021 alle Rekorde

Chris Hemsworth bei Wien-Dreh

Dass es sich hierbei um sinnvolle Investitionen handle, zeige das Beispiel der erst vor wenigen Tagen in Wien abgedrehten Netflix-Großproduktion "Tyler Rake: Extraction 2" mit Hollywoodstar Chris Hemsworth. Hier stünden Ausgaben von 5,6 Mio. Euro Förderungen in Höhe von 1,5 Mio. Euro gegenüber. Die Conclusio: "Es ist richtig viel Geld in der Stadt geblieben." Vom Werbewert für Wien gar nicht zu sprechen, so Stoisits: "In einer Zeit, in der die Tourismuswirtschaft am Boden liegt, ist es unheimliche wichtig, dass solche Produktionen zu uns ins Land kommen."

Immerhin auf Wiener Ebene solle in den kommenden Wochen ein solches "Vienna Film Incentive" präsentiert werden, kündigte in diesem Zusammenhang Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) an. Und auch beim Thema eine Studio-Neubaus im Hafengebiet stellte die Kulturpolitikerin Entscheidungen in absehbarer Zeit in Aussicht.