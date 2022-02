Noch ist er nicht in Wien angekommen, aber in den kommenden Tagen wird der beliebte Hollywoodstar Chris Hemsworth Wiener Luft schnuppern. Für den Dreh des zweiten Teils von "Tyler Rake: Extraction" sind Dreharbeiten in der Donaustadt geplant, die gleich mehrere Wochen dauern sollen.

Die Handlung zu "Tyler Rake 2" ist noch streng geheim, sicher ist aber, dass Netflix wieder mit viel Action überzeugen will – schließlich hat der erste Teil mit dem Konzept mehr als 99 Millionen AbonnentInnen begeistert und "Extraction" zu einem der erfolgreichsten Netflix-Filme gemacht.