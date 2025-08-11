Der Tod macht keine Pause: Nach dem erfolgreichen Comeback der "Final Destination"-Reihe mit "Bloodlines" im Mai dieses Jahres haben Warner Bros. und New Line laut "The Hollywood Reporter" nun den siebten Teil der Horror-Franchise offiziell bestätigt . Drehbuchautorin Lori Evans Taylor, die bereits für den sechsten Film verantwortlich zeichnete, kehrt für das neue Projekt zurück.

Die Entscheidung kommt wenig überraschend, nachdem "Final Destination: Bloodlines" alle Erwartungen übertroffen hatte. Mit 51 Millionen Dollar Einspielergebnis am Startwochenende in den USA erzielte der Film das beste Eröffnungswochenende in der Geschichte der 25 Jahre alten Reihe. Weltweit sammelte "Bloodlines" beeindruckende 286 Millionen Dollar ein und wurde damit zum erfolgreichsten Film des gesamten Franchises.

Beeindruckende Bilanz

Die "Final Destination"-Reihe hat seit ihrem Start über 983 Millionen Dollar weltweit eingespielt und ist damit New Lines drittgrößtes Horror-Franchise nach dem "Conjuring"-Universum mit 2,3 Milliarden Dollar und den "Es"-Filmen mit 1,2 Milliarden Dollar. "Bloodlines" markierte dabei das erfolgreiche Comeback nach 14 Jahren Pause seit "Final Destination 5" von 2011.

Taylor hatte gemeinsam mit Gary Busick das Drehbuch für "Bloodlines" verfasst und dabei die Reihe clever erweitert. Der Plot sah den Tod als allgegenwärtigen Antagonisten, der seine Opfer nun erstmals über mehrere Generationen derselben Familie verfolgt. Diese innovative Herangehensweise im Vergleich zu den vorangegangenen Filmen wurde von Kritikern gelobt und kam auch beim Publikum gut an.

Neben der "Final Destination"-Reihe arbeitet Taylor an weiteren Projekten, darunter die Adaption von "The Edge of Normal" mit Chloë Grace Moretz und "I Am Still Alive" für Universal, in dem unter anderem Ben Affleck mitwirkt.