"Final Destination 6" kommt vom "Spider-Man"-Regisseur

Der Tod ist nicht so leicht abzuschütteln und wird in dieser Horror-Franchise zum sechsten Mal seinen Einfallsreichtum unter Beweis stellen, wenn er auf ein paar bemitleidenswerte Opfer die Jagd eröffnet. Nach wem er diesmal seine Knochenhände ausstreckt, steht noch nicht fest, doch immerhin wissen wir dank "The Hollywood Reporter" nun, wer sich hinter der Kamera austoben wird.

Jon Watts, von dem die aktuelle "Spider-Man-Homecoming-Trilogie" stammt, wird bei "Final Destination 6" nicht nur als Regisseur und Produzent tätig, sondern entwarf das Treatment zur Story und überließ dann die Ausarbeitung des Drehbuchs dem kreativen Duo Lori Evans Taylor und Guy Busick. Letzterem haben wir auch den überdrehten Horror-Film "Ready or Not" aus dem Jahr 2019 zu verdanken und am derzeitigen "Scream 5" war er ebenfalls beteiligt.