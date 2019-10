Finaler Trailer von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" ist da!

Wieder ein kommerzieller Megahit?

Der erste "Star Wars"-Film aus dem Hause Disney war ein kommerzieller Megahit: "Das Erwachen der Macht" ist mit rund 2,07 Mrd. Dollar einer von nur fünf Filmen, die weltweit über zwei Mrd. Dollar eingespielt haben. Nur drei Filme haben weltweit jemals mehr Geld in die Kinokassen gespült, nämlich "Avengers: Endgame" (2,8 Mrd. Dollar), "Avatar" (2,79 Mrd. Dollar) und "Titanic" (2,19 Mrd. Dollar). Das achte Kapitel, "Star Wars: Die letzten Jedi", schaffte es im Jahr 2017 nur noch auf 1,33 Mrd. Dollar. "Solo: A Star Wars Story" blieb dann 2018 mit einem weltweiten Einspielergebnis von 393 Mio. Dollar weit hinter den Erwartungen zurück.

An einem kommerziellen Erfolg des epischen Finales zweifelt niemand. Ob es jedoch wieder so ein Megahit wird wie "Das Erwachen der Macht", ist keineswegs sicher. Denn inzwischen spalten die Disney-Sequels die "Star Wars"-Community: Während ältere Fans sie eher ablehnen und sogar die bei ihrem Erscheinen ebenfalls schlechtgemachten Prequels (noch unter der Ägide von "Star Wars"-Schöpfer George Lucas) bevorzugen, kommen die Sequels vor allem bei einem jüngeren Publikum an. Zudem ist inzwischen auch bekannt geworden, dass George Lucas mit dem Weg, den Disney mit "Star Wars" eingeschlagen hat, ganz und gar nicht einverstanden war.