"Firefly"-Jubiläum: Eine Kultserie wird 20

Wie sieht es mit weiteren Staffeln aus?

Viele Fans weltweit wünschen sich noch heute, dass die Serie weitere Staffeln bekommt. Und auch einige Stars wären sicherlich mit an Bord. Nathan Fillion betonte in den vergangenen Jahren immer wieder, wie sehr er die Arbeit an der Serie geliebt habe. "Firefly" war "mein liebster Job, den ich jemals hatte", bis die Serie "The Rookie" in sein Leben kam, erzählte der Schauspieler im Rahmen der "[email protected] 2020". Nun halte es sich die Waage.

"Es war mein liebster Job aller Zeiten", hatte er auch bereits 2011 im Gespräch mit "Entertainment Weekly" geschwärmt. "Ja, ja", antwortete er damals auch auf die Frage, ob er wieder mit dabei wäre, wenn Fox nun doch zu der Serie zurückkehren würde. Zunächst würde er sich aber die Argumente des Networks für das erneute Interesse genau ansehen. Stattdessen würde er gerne selbst neue Folgen umsetzen, meinte er damals: "Wenn ich in der California Lottery 300 Millionen Dollar gewinnen würde, würde ich als erstes die Rechte an 'Firefly' kaufen, es selbst machen und die Serie im Internet vertreiben."

"Warum sollte ich es nicht machen? Es war eines der besten Dinge, die mir je passiert sind", erklärte Fillion zudem kürzlich im Podcast "Inside Of You with Michael Rosenbaum" auf ein mögliches Reboot oder eine Fortsetzung angesprochen. Dafür würde Fillion sofort erneut mit Whedon zusammenarbeiten, auch wenn der Regisseur in den vergangenen Jahren stark in der Kritik stand.