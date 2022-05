"Queer as Folk"-Trailer: Reboot der Kultserie mit Kim Cattrall

Queere Ikonen im Cast

Die HauptdarstellerInnen sind vor allem NewcommerInnen, der bekannteste Name ist Ryan O'Connell, der mit der feinfühligen Netflix-Serie "Ein besonderes Leben" Achtungserfolge feierte. Aber wir dürfen uns auch auf altbekannte Gesichter freuen: Größere Nebenrollen übernehmen Juliette Lewis und "Sex and the City"-Ikone Kim Cattrall.

Beide genießen in der Queer Community Kultstatus – und spielen in der Serie Mütter, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir haben das Gefühl, dass wir von Cattrall in "Queer as Folk" eine viel konservativere Seite sehen werden als in "SATC" ...