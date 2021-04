In "The Flight Attendant" spielt Kaley Cuoco ("Big Bang Theory") eine trinkfeste Stewardess, die in einen Mordfall verwickelt wird. Eine süchtig machende, schwarze Komödie. Ab Freitag (23. April) sind alle acht Folgen von Staffel 1 bei Amazon Prime Video abrufbar.

Cassie hatte eine durchzechte Nacht. Sie ist Flugbegleiterin und wird von Kaley Cuoco gespielt, die gerade zwölf Staffeln in der Hit-Sitcom "The Big Bang Theory" hinter sich gebracht hat. Sie plündert gerne die Mini-Wodkafläschchen an Bord und hat betrunkenen Gelegenheitssex mit Passagieren. Auf einem Flug nach Bangkok verabredet sie sich mit dem süßen Kerl namens Alex in 3C (Michiel Huisman, besser bekannt als der sexy Daario Naharis in "Game of Thrones"), mit dem sie noch während der Reise auf der Flugzeugtoilette verschwindet. In Thailand angekommen, landet sie in seinem Hotelzimmer. Als sie wieder aufwacht, liegt der schöne Fremde neben ihr - ermordet in einer Blutlache.