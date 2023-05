"Flight Risk": Mel Gibson führt Regie bei neuem Mark-Wahlberg-Film

Die Hollywood-Legende Mel Gibson (67) kehrt mit dem Film "Flight Risk" zum ersten Mal seit seinem Oscar-Triumph im Jahr 2017 mit "Hacksaw Ridge - Die Entscheidung" auf den Regiestuhl zurück. Das berichtet das Branchenmagazin "Deadline". Die Hauptrolle in dem von Lionsgate produzierten Film wird Mark Wahlberg (51) übernehmen, der die Rolle eines Piloten spielt, der einen gefährlichen Verbrecher zu einem Prozess transportieren muss.

Wahlberg und Gibson kennen sich bereits aus der 2022 erschienenen Filmbiografie "Father Stu" über den US-amerikanischen Boxer und Priester Stuart Long (1963-2014). Zuvor standen sie bereits im Jahr 2017 in der Komödie "Daddy's Home 2 - Mehr Väter, mehr Probleme!" an der Seite von Will Ferrell (55) gemeinsam vor der Kamera.