"Lethal Weapon 5": Mel Gibson ist "zuversichtlich" für Fortsetzung

Die ikonische Actionfilm- und Buddy-Cop-Reihe "Lethal Weapon" mit Mel Gibson (66) in der Hauptrolle kommt auf bislang vier Filme, die zwischen den Jahren 1987 und 1998 in den Kinos erschienen sind. Ein fünfter Teil ist schon seit 2007 mit wechselndem Personal in Planung, doch schmort der Film bedauerlicherweise seit Jahren in der sogenannten Entwicklungshölle Hollywoods. Ein grünes Licht zum Start der Dreharbeiten gab es bisher noch nicht vom produzierenden Filmstudio Warner Bros.