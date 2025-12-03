Formel 1 bei ServusTV: Diese Live-Übertragungen kommen 2026
ServusTV als Rechtehalter und der ORF als Sublizenznehmer zeigen auch 2026 abwechselnd alle Rennen der Königsklasse des Motorsports live. Die Saison startet am Wochenende von 6. bis 8. März mit dem Grand Prix von Australien bei ServusTV. Auch die „beiden“ Heimrennen von Max Verstappen gibt es live bei ServusTV zu sehen: Den Grand Prix der Niederlande in Zandvoort sowie auch den Großen Preis von Österreich am Red Bull Ring in der Steiermark.
Dazu zeigt ServusTV die Rennen in Japan, Saudi Arabien, Kanada, Belgien, Italien, Aserbaidschan, den USA, in São Paulo und Katar sowie die beiden Sprintrennen in Montreal und Zandvoort LIVE.
Formel-1-WM 2026 - Rennaufteilung im TV
08.03. GP von Australien - live ServusTV
15.03. GP von China - live ORF
29.03. GP von Japan - live ServusTV
12.04. GP von Bahrain - live ORF
19.04. GP von Saudi Arabien - live ServusTV
03.05. GP von Miami - live ORF
24.05. GP von Kanada - live ServusTV
07.06. GP von Monaco - live ORF
14.06. GP von Katalonien - live ORF
28.06. GP von Österreich - live ServusTV
05.07. GP von Großbritannien - live ORF
19.07. GP von Belgien - live ServusTV
26.07. GP von Ungarn - live ORF
23.08. GP der Niederlande - live ServusTV
06.09. GP von Italien - live ServusTV
13.09. GP von Spanien - live ORF
27.09. GP von Aserbaidschan - live ServusTV
11.10. GP von Singapur - live ORF
25.10. GP der USA - live ServusTV
01.11. GP von Mexiko - live ORF
08.11. GP von São Paulo - live ServusTV
21.11. GP von Las Vegas - live ORF
29.11. GP von Katar - live ServusTV
06.12. GP von Abu Dhabi - live ORF