ServusTV als Rechtehalter und der ORF als Sublizenznehmer zeigen auch 2026 abwechselnd alle Rennen der Königsklasse des Motorsports live. Die Saison startet am Wochenende von 6. bis 8. März mit dem Grand Prix von Australien bei ServusTV. Auch die „beiden“ Heimrennen von Max Verstappen gibt es live bei ServusTV zu sehen: Den Grand Prix der Niederlande in Zandvoort sowie auch den Großen Preis von Österreich am Red Bull Ring in der Steiermark.

Dazu zeigt ServusTV die Rennen in Japan, Saudi Arabien, Kanada, Belgien, Italien, Aserbaidschan, den USA, in São Paulo und Katar sowie die beiden Sprintrennen in Montreal und Zandvoort LIVE.