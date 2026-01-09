Am 8. Jänner 2026 war es soweit: Das große "Forsthaus Rampensau"-Finale ging über die Bühne. Doch selbst in der letzten Folge von Staffel 4 standen noch jede Menge Herausforderungen auf dem Programm. Was alles auf die verbliebenen Paare wartete und wer sich über den Gewinn freuen konnte, verraten wir euch hier.

Raus-Rein-Spiel und Halbfinale für Hochbegabte

Im entscheidenden Raus-Rein-Spiel "Magnet-Schach" kann starke Anziehungskraft das Aus bedeuten. Abwechselnd legen die Teams magnetische Steine aufs Feld – das Ziel: alle Steine loswerden, ohne dass sich die Magneten verbinden. Daniel und Sabrina nutzen ihre Chance bei diesem Spiel nicht und müssen so kurz vorm Finale ausscheiden. Linda und Yessica, Ferry und Marvin sowie Zoe und Hanna hingegen können noch nach dem Sieg greifen im "Halbfinale für Hochbegabte“.

Das Spiel fordert Köpfchen und Zielgenauigkeit: Auf Hängebrücken stehend müssen die Teams Quizfragen beantworten. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es fünf Bälle, die von der Hängebrücke aus in einen Trichter geworfen werden müssen. Das Team mit den wenigsten Bällen im Behälter scheidet aus.