„Forsthaus Rampensau“ 2025: Welches Paar hat gewonnen?
Am 8. Jänner 2026 war es soweit: Das große "Forsthaus Rampensau"-Finale ging über die Bühne. Doch selbst in der letzten Folge von Staffel 4 standen noch jede Menge Herausforderungen auf dem Programm. Was alles auf die verbliebenen Paare wartete und wer sich über den Gewinn freuen konnte, verraten wir euch hier.
Raus-Rein-Spiel und Halbfinale für Hochbegabte
Im entscheidenden Raus-Rein-Spiel "Magnet-Schach" kann starke Anziehungskraft das Aus bedeuten. Abwechselnd legen die Teams magnetische Steine aufs Feld – das Ziel: alle Steine loswerden, ohne dass sich die Magneten verbinden. Daniel und Sabrina nutzen ihre Chance bei diesem Spiel nicht und müssen so kurz vorm Finale ausscheiden. Linda und Yessica, Ferry und Marvin sowie Zoe und Hanna hingegen können noch nach dem Sieg greifen im "Halbfinale für Hochbegabte“.
Das Spiel fordert Köpfchen und Zielgenauigkeit: Auf Hängebrücken stehend müssen die Teams Quizfragen beantworten. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es fünf Bälle, die von der Hängebrücke aus in einen Trichter geworfen werden müssen. Das Team mit den wenigsten Bällen im Behälter scheidet aus.
Das Finale bringt die Entscheidung im Heuhaufen
Nur zwei Teams - Ferry und Marvin sowie Zoe und Hannah - schaffen es ins Final-Spiel "Wer gewinnt den flotten Dreier?" – ein knallharter Triathlon mit drei Spielstationen. Die letzte Station bildet der legendäre riesige Heuhaufen: Sieben Schlüssel verstecken sich im Heu, doch nur einer öffnet die Schatzkiste zu Titel und Hauptpreis. Welches Finalpaar findet den richtigen Schlüssel am schnellsten und krönt sich zur „Rampensau 2025“ und nimmt neben dem heißbegehrten Titel auch 20.000 Euro Preisgeld mit nach Hause? Marvin findet schließlich den richtigen Schlüssel und kann endlich die Schatztruhe öffnen. Somit sind Ferry und Marvin „Rampensau 2025“.