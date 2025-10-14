Joyn hat nun die komplette Teilnehmerliste und den Starttermin der neuen Staffel enthüllt. An vorderster Front: Walentina Doronina (25) und Eva Benetatou (33), bekannt aus zahlreichen Reality-Formaten wie "Promi Big Brother" und "Das Sommerhaus der Stars". Die Freundinnen bringen laut Ankündigung "reichlich Zunder" mit. Der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat Maurice Dziwak (26) kennt das Leben vor der Kamera ebenfalls bereits bestens. Sein Vater Frank (55) dagegen betritt mit dem Forsthaus komplettes Neuland.

Die Stockbetten sind frisch bezogen, die Challenges vorbereitet, das Chaos programmiert. Am Donnerstag, dem 13. November , startet auf Joyn die dritte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" . Wieder ziehen Promi-Paare in die abgeschiedene Alpen-WG - diesmal mit einer Mischung aus Reality-Veteranen, YouTube-Stars und einem nervösen Vater, der erstmals vor der Kamera steht.

Yeliz Koc nimmt ohne Jimi Blue Ochsenknecht teil

Yeliz Koc (31), die 2023 "Promi Big Brother" gewann, wollte eigentlich mit ihrem Ex-Freund und Vater ihrer Tochter Jimi Blue Ochsenknecht (33) ins Forsthaus ziehen. Doch "statt bei den beiden, machte es schon vorab am Handgelenk von Jimi Blue klick", wie es laut Joyn weiter heißt. Für Ochsenknecht sprang hingegen kurzfristig Freundin Dilara Kruse (34) ein - ebenfalls "Promi Big Brother"-erprobt.

Ex-"GNTM"-Teilnehmerin Sarah Knappik (39) zieht es ebenfalls in das Selbstversorger-Forsthaus. An ihrer Seite: Bernhard Schwendemann, Kartenleger und guter Freund. Die YouTube-Pioniere Christo (39) und C-Bas (39) von "Bullshit TV" sind außerdem ebenso mit dabei wie das TV-Paar Max Bornmann und Melina Hoch (beide 28). Weitere Teilnehmer sind: das Liebespaar Marc-Robin Wenz (32) und Henna Urrehman (25), Profi-Boxer Oliver Ginkel (27) mit Buddy Paul Aubster (29) sowie das Social-Media-Duo Gina Beckmann (25) mit Leon.Content (24).

Die neue und dritte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" startet am Donnerstag, dem 13. November 2025, kostenfrei auf Joyn. Nach der Premierenfolge stehen zwei weitere Episoden direkt bei Joyn Plus+ als Preview bereit.