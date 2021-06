"Foundation"-Trailer: Epische SciFi-Serie nach Asimov auf Apple+

Der geniale, visionäre Autor Isaac Asimov hat zwischen 1950 und 1952 unter dem Titel "Foundation" eine Roman-Trilogie veröffentlicht und sie später noch mit diversen weiteren Werken angereichert.

Die darin angesprochenen Themen und Ideen haben in den letzten Jahrzehnten alle einflussreichen SciFi-Autoren beeinflusst – darunter Douglas Adams in "Hitchhiker's Guide to the Galaxy" oder Frank Herbert in seinem "Dune"-Zyklus.

Es geht um eine Gruppe von WissenschaftlerInnen, die angesichts des Endes der menschlichen Zivilisation eine neue Kolonie gründen wollen.

Der erste Trailer zeigt bereits, dass hier von Apple weder Kosten noch Mühen gescheut wurden, um die futuristische Welt in opulenten Bildern umzusetzen.