"Four Good Days"-Trailer: Mila Kunis kämpft gegen Heroinsucht

Sundance-Premiere

"Four Good Days" erlebte bereits 2020 auf dem Sundance Festival seine Premiere und wurde von den KritikerInnen großteils positiv aufgenommen. Vor allem würdigte man Mila Kunis' mutige Entscheidung für diese fordernde Rolle.

Uns erwartet somit ein Familien-Drama mit Oscar-Potential, bei dem Glenn Close wohl kaum damit rechnen muss, zusätzlich auch noch für eine Goldene Himbeere nominiert zu werden, wie ihr das derzeit bei dem Netflix-Film "Hillbilly Elegy" passiert ist.

"Four Good Days" wird in den USA am 30. April in die Kinos kommen. Ein Filmstart-Termin in Österreich ist bisher noch nicht bekannt, doch vielleicht landet das Werk auch gleich direkt bei einem Streaming-Anbieter.