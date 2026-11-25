Fulminanter und starbesetzter Auftakt für die 14. Auflage des Filmfestival Kitzbühel am Dienstagabend, den 24. November 2026: Franco Nero erhielt einen Tag nach seinem 85. Geburtstag den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Franziskus Kriegs-Au, Eigentümer der Wiener Gold- und Silberschmiede Jul. Hügler, überreichte ihm den Ehrenring mit der Gravur „Django Nero“ in Anspielung auf seine Paraderolle „Django“.

Mit der Österreich-Premiere von „Eurotrash“ gab Festivalleiter Markus Mörth den Startschuss für das Festival, das sich der Nachwuchsförderung verschreibt und über die Jahre zum Magneten für die gesamte deutschsprachige und internationale Filmszene entwickelt hat.