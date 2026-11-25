Filmfestival Kitzbühel zeichnet DIESE Ikone mit Ehrenpreis aus
Fulminanter und starbesetzter Auftakt für die 14. Auflage des Filmfestival Kitzbühel am Dienstagabend, den 24. November 2026: Franco Nero erhielt einen Tag nach seinem 85. Geburtstag den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Franziskus Kriegs-Au, Eigentümer der Wiener Gold- und Silberschmiede Jul. Hügler, überreichte ihm den Ehrenring mit der Gravur „Django Nero“ in Anspielung auf seine Paraderolle „Django“.
Mit der Österreich-Premiere von „Eurotrash“ gab Festivalleiter Markus Mörth den Startschuss für das Festival, das sich der Nachwuchsförderung verschreibt und über die Jahre zum Magneten für die gesamte deutschsprachige und internationale Filmszene entwickelt hat.
„Kino ist Freiheit“
Die Liebe zum Film wird bei der Ehrenpreis-Verleihung an Franco Nero spürbar, der in über 250 Filmen mehr als 35 Nationalitäten verkörperte: „Ich liebe den Film! Kino ist wie eine große Stadt, in der Menschen aller Herkunft ein Haus und alle Träume ein Zuhause haben. Kino ist Freiheit: Wo es kein Kino gibt, gibt es keine Freiheit. In meiner Karriere durfte ich mit Königinnen, Königen und Präsidenten essen, einfache Menschen waren mir immer lieber – sie sind weiser“, so Nero.
„Eine ganze Generation von Schauspielern hat sich in den sechs Dekaden seiner Karriere an Franco Nero orientiert. In weit über 200 Filmen mit den besten Regisseuren der Welt hat er Filmgeschichte geschrieben“, streute Philipp Hochmair der Leinwand-Ikone in seiner Laudatio Rosen.