Frank Buschmann: Abschied bei "Ninja Warrior". Was plant er nun?

Frank "Buschi" Buschmann (60) läutet mit der zehnten Staffel seinen Abschied als einer der Moderatoren von "Ninja Warrior Germany" ein. RTL zeigt die Jubiläumsfolgen ab 19. September zur Primetime (vorab auf RTL+ ). "Vor zwei Jahren habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es an der Zeit sein könnte, so langsam den Rückzug anzutreten", erklärt Buschmann im Interview mit spot on news. "Vieles erschien mir an meiner Position auserzählt. Dann sollte man ehrlich mit sich selbst und allen anderen sein."

Persönliche Gründe geben den Ausschlag

Für den Moderator und Kommentator kommen zudem persönliche Gründe hinzu: "Es war ja in den letzten Jahren nicht nur Ninja. Ich war im Sommer sechs bis acht Wochen alleine unterwegs. Ohne Familie, Hund und Freunde. Das wollte ich in der Länge nicht mehr. Ich lebe eben nicht in Köln und fahre abends nicht heim, sondern ins Hotel."

Buschmann wird nach der Staffel seinen Platz neben Laura Wontorra (36) und Jan Köppen (42) räumen. "Wir sind einfach sehr unterschiedlich, deshalb hat das so gut funktioniert. Klingt komisch, ist aber so", erklärt "Buschi" über das harmonische Trio, das bisher durch die Parcours-Show geführt hat. "Unser Umgang miteinander war einfach ehrlich, das haben die Zuschauer gespürt. Laura und Jan sind Vollprofis und auch im Umgang mit dem Job ganz anders als ich. Deshalb können sie mich verstehen." Aus der Frage nach seinem Nachfolger halte er sich "bewusst komplett raus", betont der Moderator.

Die Sendung, in der die Kandidatinnen und Kandidaten einen Hindernis-Parcours in möglichst kurzer Zeit absolvieren müssen, gibt es seit 2016. "Die erste Staffel mit Olli Edelmann, der als einziger den Schritt ins Finale geschafft hat, werde ich nie vergessen", erinnert sich Buschmann zurück. "Dann unser Ninja Opi Günther Portale, der im höheren Alter ein Vorbild für Jung und Alt ist. Es sind oft die persönlichen Geschichten, die mich besonders gepackt haben." Im Laufe der Staffeln seien die Sportler zudem "einfach immer verrückter und vor allem besser geworden".