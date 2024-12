Seit 2016 läuft im deutschen Fernsehen diese von der japanischen Show Ninja Warrior (1997) inspirierte Sendung. Die teilnehmenden Kandidat:innen müssen einen anspruchsvollen Hindernis-Parcours absolvieren, um das Preisgeld zu gewinnen. Nur wer es bis zum Ende des Parcours schafft und den Buzzer drückt, kommt weiter. Wie ist am 13. Dezember 2024 das Finale von " Ninja Warrior Gemany"-Staffel 9 bei RTL über die Bühne gegangen und wer hat als "Last Man Standing" gewonnen ?

Das sind die ersten 3 Plätze

2024 gab es keinen neuen "Ninja Warrior Germany": René Casselly, der erste Gewinner aus dem Jahr 2021, verpasste es um eine knappe Sekunde, sich den Tiel und das Preisgeld von 3000.000 Euro erneut zu holen. Immerhin wurde er zum ersten "Last Man Standing" und erhielt 25.000 Euro. Platz 2 ging an Moritz Hans. Platz 3 an Sandro Scheibler. Die erst 16-jährige Nicola Wulf gewinnt den Titel "Last Woman Standing" und durfte sich ebenfalls über ein Preisgeld von 25.000 Euro freuen.

