Die UEFA Frauen-Europameisterschaft 2025 wird vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz ausgetragen - und alle Spiele sind in Österreich und Deutschland live zu sehen. ORF SPORT + zeigt die Gruppenspiele , ab dem Viertelfinale übernimmt ORF 1 die Live-Übertragungen und bringt diese im Hauptabend . ARD, ZDF und der Streaminganbieter DAZN übertragen das komplette Turnier. Neben den Live-Übertragungen erwartet die Fans auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Hintergrundberichten, Analysen und bekannten Experten und Expertinnen.

Alle EM-Spiele bei ARD und ZDF

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte für alle 31 EM-Partien gesichert. Zum Auftakt am 2. Juli zeigt die ARD das Eröffnungsspiel zwischen Island und Finnland (18:00 Uhr in Thun) sowie das Spiel der Schweiz gegen Norwegen (21:00 Uhr in Basel) live. Auch die ersten beiden Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Polen (4. Juli, 21:00 Uhr) in St. Gallen und gegen Dänemark (8. Juli, 18:00 Uhr) in Basel laufen in der ARD.

Das ZDF übernimmt unter anderem das abschließende Vorrundenspiel der DFB-Frauen gegen Schweden am 12. Juli (Zürich, 21:00 Uhr) sowie mögliche K.o.-Spiele der deutschen Mannschaft, darunter auch das Finale am 27. Juli um 18:00 Uhr in Basel. Sämtliche Abendspiele begleitet das Format "sportstudio live".