SFR und BBC bieten auch Live-Übertragungen

Dennoch gibt es noch andere Möglichkeiten, sich live auf den Tennisplatz versetzen zu lassen: Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) überträgt die Spiele abwechselnd auf SRF 2 und SRF info täglich ab 14:30 Uhr. Die Live-Streams sind hier zu empfangen. In Großbritannien hat der Sender BBC die Übertragungen übernommen und man kommt dort entweder im Fernsehen oder via Live-Stream in den Tennisgenuss.

Allerdings gelten diese Optionen nur für Schweizer und britisches Publikum, da in anderen Ländern das Geoblocking greift. Man kann diese Sperren allerdings mittels eines VPN-Dienstes umgehen, wie zum Beispiel NordVPN, Surfshark oder CyberGhost VPN.