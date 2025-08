Highlights des Soundtracks

Fans dürfen sich auf Neuinterpretationen legendärer "Pink Slip" Songs freuen – darunter eine neue Version von "Take Me Away", produziert von Suzy Shinn (u. a. Panic! at the Disco, Weezer, Fall Out Boy, Alicia Keys, Dua Lipa), erneut gesungen von Schauspielerin Christina Vidal Mitchell. Die kanadische Alternative-Rock-Band "The Beaches", zweifache Gewinnerinnen des Juno Awards als Gruppe des Jahres (2024, 2025), liefert ein energiegeladenes Cover von "Ultimate". Außerdem enthält der Soundtrack den neuen Originalsong "Baby" von der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Songwriterin und Produzentin Sarah Aarons (u. a. Zedd, Alessia Cara, Maren Morris).