Lohan arbeitet an ihrem Comeback

Die mögliche Fortsetzung von "Freaky Friday" würde für Lohan, die in den 2000er Jahren zu den größeren Nachwuchsstars gehörte, eine Rückkehr in die Welt der Studiofilme bedeuten. In den letzten Jahren feierte sie unter anderem mit der Netflix-Liebeskomödie "Falling for Christmas" ein kleines Comeback. In einem Bericht der "New York Times" erklärte die Schauspielerin, die derzeit ihr erstes Kind erwartet, dass sie und Curtis für eine Fortsetzung von "Freaky Friday" offen seien.