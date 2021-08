Nachdem der Kinostart von "Free Guy" aufgrund der Pandemie mehrmals verschoben werden musste, kam Ryan Reynolds' Action-Komödie nun endlich in die Kinos. Das Einspielergebnis des ersten Wochenendes war so gut, dass Disney nun Interesse an einer Fortsetzung bekundet hat. Ryan Reynolds, der sowohl als Schauspieler als auch als Produzent am Film beteiligt war, teilte seine Freude via Twitter: