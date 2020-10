„Free Guy“: Trailer zu "GTA-Film" mit Ryan Reynolds

Wenn ihr schon dachtet, 2020 sei verrückt, dann stellt euch mal vor, wie das Leben in einem Grand Theft Auto–Spiel abläuft. In „Free Guy“ spielt Ryan Reynolds einen nicht spielbaren Hintergrundcharakter in einem Videospiel. Der Mann im blauen Shirt wird in seiner Welt kaum wahrgenommen und muss andere dabei beobachten, wie sie Verbrecher bekämpfen, Verfolgungsjagden hinlegen oder ohne Rücksicht auf Verluste Gebäude in die Luft sprengen. Guy erwartet sich mehr vom Leben und beschließt, zum Helden seiner Videospielwelt zu werden.