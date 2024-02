Dass man in der Küche sein Herz verlieren kann, haben schon ein paar romantische Komödien bewiesen – man denke zum Beispiel gleich an den aktuellen (Historien)Film "Geliebte Köchin". In der kommenden Komödie "French Girl" wird auch Zach Braff eine ähnliche Erfahrung machen, und seine Angebetete in Gestalt von Charlotte Aubin versteht noch dazu etwas von French Cuisine, was auf besondere Gaumenfreuden hindeutet.

Dass hier nicht nur gekocht wird, sondern auch eine turbulente Handlung zu erwarten ist, beweist schon der Trailer: