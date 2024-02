Eigenständiges Denken nicht erwünscht

Von Anfang wird klar: So aufgeklärt, wie die moderne Bevölkerung (angeblich) ist, so aufgeklärt-modern und "anders" will "Die Liebeskümmerer" sein. In einer Szene machen sich Karl und Maria über besagte wohlbekannte RomCom-Klischees lustig. Was humorvoll sein soll, mutet aber vor allem prätentiös an: "Wir sind ein Liebesfilm mit Niveau, das mit nervigen Genre-Tropen spielt, schaut uns nur alle an!", scheint uns "Die Liebeskümmerer" hier sagen zu wollen. Dass wenig später bewusst diese auf die Schippe genommenen Klischees in die Story eingebaut werden, trägt zur angestrengt angestrebten Originalität auch nur wenig bei.

Generell bleibt im Film wenig – wenn nicht sogar gar kein – Spielraum für eigene Meinungen des Publikums, für Interpretationen, für eigenständiges Denken und Einswerden mit der eigenen Seele. Zugetraut wird dem Publikum hier nichts, in jeder Szene ist mehr als klar, was der Film aussagen will und was das Publikum denken und fühlen soll. Regisseurin Shirel Peleg (“Kiss me kosher”) sowie die Autorinnen Antonia Rothe-Liermann (“Zwischen uns die Mauer”) und Malte Welding (“Es ist nur eine Phase, Hase”) drücken uns permanent ihre eigene Weltsicht, ihre eigene Meinungen aufs Auge – und das mit derart vielen Redundanzen, dass man gut die Hälfte der Laufzeit hätte einsparen können.