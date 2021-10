"Freud": Österreichische Netflix-Serie in New York ausgezeichnet

So erhielt die von Regisseur Marvin Kren gestaltete Serie Gold in der Kategorie "Bester Krimi", Silber in der Sparte "Beste Regie" und Bronze für "Bestes Production Design". Des einen Freud, des anderen Freud, blieb der düstere Fin-de-Siècle-Krimi doch nicht die einzige rot-weiß-rote Produktion im New Yorker Rampenlicht.

Die Naturfilmexperten der Wiener Terra Mater Factual Studios konnten sich schon beinahe traditionell über Ehrungen freuen. Das von ihnen gestalteten "Amerikas Arktis" triumphierte mit dem Sieg in den Sparten "Beste Kameraarbeit" und "Nature & Wildlife"-Doku, ihre Produktion "Pumas" holte bei den Naturdokus ebenfalls Gold und Silber beim Drehbuch respektive der Kameraarbeit.

Zu guter Letzt versilberten auch die Produktion "Olimba - Königin der Leoparden" der Kurt-Mayer-Film für die ORF-"Universum"-Reihe in der Dokusparte, sowie "Das Lied der Gibbons" von Terra Mater ihre Arbeit.