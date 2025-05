Alle Fans der deutschen Schauspielerin und Komikerin Annette Frier (51) können sich auf ein spannendes neues Projekt freuen. Im Herbst 2025 startet die Comedy-Serie "Frier & 50 - Am Ende meiner Tage" auf dem Streamingdienst Joyn , wie nun bekannt wurde. Die Dreharbeiten zum achtteiligen Format sind in diesem Monat gestartet. Thematisch geht es um die Hauptdarstellerin selbst, die eine Lebenskrise und ihre Wechseljahre durchlebt.

Darum geht es in "Frier & 50"

Annette Frier spielt in "Frier & 50 - Am Ende meiner Tage" eine fiktionialisierte Version ihrer selbst. Auch ihre Figur hört auf den Namen Annette Frier. Sie ist 50 Jahre alt geworden, befindet sich "mitten in den Wechseljahren", wurde von ihrem Mann Sascha (Alexander Khuon, 46) für eine jüngere Frau verlassen und ihre "20-jährige Tochter Jola (Maria Matschke Engel) macht sie bald zur Oma", wie es in der Mitteilung von Joyn heißt.

Zu allem Überfluss bleiben für die Schauspielerin interessante Rollenangebote aus. Als Friers Agentin Julia (Jasmin Shakeri, 46) ihr ein Angebot unterbreitet, die Mutter ihrer eigenen, nur wenige Jahre jüngeren Schwester Caro (Caroline Frier, 42) zu spielen, platzt Frier der Kragen. Kurzerhand plant sie "eine Serie über Frauen in den Wechseljahren", was zunächst belustigte Reaktionen der deutschen Medienbranche hervorruft.