Wer ist Arnies neue Gegenspielerin?

"The Matrix“-Star Carrie Anne-Moss spielt eine ostdeutsche Ex-Spionin namens Greta Nelso, die mit Luke Brunner in der Vergangenheit sehr intensiven Kontakt hatte, bevor sie im Jahr 1989 spurlos verschwunden ist. Nun will sie als Terroristin gemeinsam mit dem ehemaligen MI6-Agenten Theodore Chipps (Guy Burnet) die ganze Welt ins Chaos stürzen. Die besten schlimmsten Voraussetzungen also, um auch in "Fubar"-Staffel 2 aufregende und unterhaltsame Action-Comedy zu bieten.