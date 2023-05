Das Titelwort "Fubar" erklärt

Was bedeutet "Fubar" nun eigentlich? Im Amerikanischen ist das die Abkürzung für "fucked up beyond all recognition" und bezeichnet eine Situation, die grandios aus dem Ruder gelaufen ist. Der Serientitel ist also keine Kurzform für "furchtbar", sondern die Produktion kann sich tatsächlich sehen lassen – und auch unsere Ohren kommen nicht zu kurz!

Wie immer gilt für ein Werk mit Arnie, dass ihr unbedingt den Originalton wählen solltet, da man sich an seinem Englisch einfach nicht satthören kann (und wenn er sich einmal am Funkgerät für eine andere Person ausgibt, mag das in der Synchro-Fassung glaubhaft klingen, im Original wäre er damit aber nie durchgekommen).

Der Wechsel zwischen harter Action, familiären Geplänkel und witzigen Sprüchen macht "Fubar" somit zu einer gelungenen Serie für alle Arnie-Fans und solche, die es – spät, aber doch – noch werden wollen.