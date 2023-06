Neue "Fünf Freunde"-Serie von Winding Refn kommt

Bücher, Serien und Kinofilme zu "Fünf Freunde"

Die "Fünf Freunde"-Bücher, im Original "The Famous Five", fand 1942 mit "Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel" ihren Anfang - es folgten noch über 20 weitere Originalausgaben von Blyton. Sowohl in den 70er als auch in den 90er Jahren wurde die Romanvorlage zu einer Serie adaptiert, auch mehrere Kinofilme entstanden zuletzt. Erzählt wird stets die Geschichte der vier Freunde Georgina, Julian, Richard und Anna, die gemeinsam mit Hund Timmy Abenteuer erleben.