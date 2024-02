Auf der Suche nach Rache für den Tod ihres Vaters gerät eine junge Frau namens Lyna, die sich eigentlich nur nach einem normalen Leben sehnt, in das komplizierte Netz der Fury, einer Ordnungshüterin in der Pariser kriminellen Unterwelt. Trotz ihrer Entschlossenheit, dem unerbittlichen Sog des Schicksals zu widerstehen, erkennt Lyna bald, dass es alles andere als einfach sein wird, ihrer Bestimmung zu entkommen.

Was uns in der Netflix-Serie "Furies" an actionreicher Dramatik erwartet, zeigt der Trailer schon recht gut: