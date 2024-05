Was passiert mit Dementus und wer ist der Erzähler?

Als Furiosa am Ende ihren großen Widersacher Dementus ( Chris Hemsworth ) zur Strecke gebracht hat, bleibt zunächst ungewiss, auf welche Weise sie ihn nun endgültig ausschalten wird. Hier meldet sich wieder die Stimme eines Erzählers zu Wort, die wir schon von früheren Gelegenheiten her kennen. Der Mann stellt uns verschiedene Möglichkeiten zu Dementus Schicksal zur Auswahl.

Einerseits könnte sie den halbverrückten Bösewicht einfach erschossen haben, doch dann behauptet die Stimme aus dem Off, von Furiosa selber erfahren zu haben, dass Dementus noch lebt, falls man seinen Zustand so nennen kann, denn sie soll angeblich den von ihrer Mutter einst erhaltenen Baumsamen in den Körper des Gefangenen gepflanzt haben. Aus seinem Unterleib ist daraufhin ein gewaltiger Apfelbaum gewachsen.

Man sieht den zum Skelett Abgemagerten unter dem Baum liegen - doch ob das wirklich stimmt, bleibt dahingestellt. Wir haben es hier mit Mythenbildung und sogenannter Oral History zu tun.