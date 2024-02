"Gänsehaut"-Staffel 2: Jugend-Horror auf Disney+ geht weiter

Die Zeichen standen eigentlich gut: Die Disney+-Horrorserie "Gänsehaut", die sich vor allem an ein jugendliches Publikum richtet, basiert auf der kultigen Romanreihe von R.L. Stine, die wohl jede:r Heranwachsende:r in den 1990er-Jahren in seinem Buchregal stehen hatte. Die Bücher erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit – und eine Horrorserie mit Jugendlichen als Zielpublikum ist eigentlich eine Nische, die noch zu füllen gehört.

Doch die erste Staffel aus 2023 enttäuschte, bei "IMDb" kommt die Serie nur auf eine 6,7-Bewertung (bei "Rotten Tomatoes" schneidet sie allerdings besser ab). Zu klischeehaft, zu wenig Grusel, auch die Special Effects ließen zu wünschen übrig. Der Hype blieb dementsprechend aus. Das war wohl nichts! Doch Disney lässt sich nicht beirren und hat eine zweite Staffel von "Gänsehaut" (OT: "Goosebumps") bestellt. Das wurde nun auf der Winter Press Tour 2024 der Television Critics Association in Pasadena (Kalifornien) verkündet (via "AV Club").