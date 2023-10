Altersadäquate Angstlust

Die stets wechselnden Held:innen im Kindes- oder Jugendlichenalter werden in ihrem Alltag mit übernatürlichem Grusel konfrontiert, den es natürlich aufzuklären gilt, aber wie das eben so ist als Kind, glauben die Erwachsenen den "kleinen" Protagonist:innen nicht. Erzählt wird das Abenteuer stets aus der Ich-Perspektive, trotz Horrorelementen sind die Geschichten sehr nah an der Lebenswelt der Zielgruppe angesiedelt, was auch die lockere Sprache betrifft.

Klar, der Grusel ist stets altersadäquat, aber "Gänsehaut" traut sich trotzdem so einiges, wie zum Beispiel bei seinen Enden: Diese sind meist offen und regen zum Nachdenken, aber auch zum Nach-Gruseln an. Manchmal stirbt der/die Protagonist:in sogar. Den pädagogischen Zeigefinger mag's in den Bänden geben, sind aber angenehm im Hintergrund und fügen sich organisch in die Story ein. Im Vordergrund steht nun mal der unterhaltsame Gänsehaut-Faktor und die sogenannte "Angstlust", anhand der Kinder lernen, spielerisch mit Angstgefühlen umzugehen.