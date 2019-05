"Game of Thrones": Cersei ist am Zug

Gespanntes Verhältnis zwischen Daenerys und Jon

Besorgniserregende Schatten legen sich auf das Verhältnis zwischen Daenerys und Jon Snow. Sie fleht Jon an – ganz untypisch für sie - , das Geheimnis seiner wahren Herkunft zu bewahren. Nur so könnten die beiden zusammenleben und gemeinsam herrschen. Er schwört seiner Königin Treue, will aber sein Geheimnis zumindest Sansa und Arya verraten. Das gefällt Daenerys nicht. Jon tut es trotzdem. Und Daenerys behält Recht: Danach ist das Geheimnis kein Geheimnis mehr, denn in ihrer Skepsis gegenüber der Drachenkönigin verrät es Sansa an Tyrion weiter. Dieser berichtet Varys davon – und damit ist die Herkunft von Jon Snow zu einem Druckmittel in den Intrigen um den Eisernen Thron geworden.

Immer diese moralisch richtigen Entscheidungen von Jon Snow, die sich nachträglich als vollkommen falsch erweisen. Hat Jon Snow eigentlich in "Game of Thrones" auch nur eine einzige dieser selbstgefälligen Entscheidungen getroffen, für die dann nicht andere (oder auch er selber) zahlen mussten? Der Mann wird nicht klüger, was uns seine Kompetenz als König in der Schlangengrube von King's Landing anzweifeln lässt.