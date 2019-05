"Game of Thrones": Drei Spin-Offs in Arbeit

"Game of Thrones" und kein Ende: Serienschöpfer und Fantasyautor George R.R. Martin verkündet neue Serienformate zu dem Stoff. Konkret seien drei "Nachfolger" in Entwicklung, schreibt er in seinem Blog. Der Pay-TV-Sender HBO habe fünf Stoffe in Arbeit gehabt, drei davon seien immer noch in Ausarbeitung, schreibt er. Einer werde noch heuer gedreht (kryptischerweise schreibt er, dass dieser nicht "The Long Night" genannt werden dürfe, ohne den wahren Titel zu verraten), die beiden anderen seien noch in der Drehbuchphase.