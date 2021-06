Comic-Con

"Ich denke einfach, dass das, was Marvel im Moment macht, sehr aufregend und cool ist. Sie sind am Puls der Zeit. Sie sind das Apple der Filmwelt. Es fühlt sich so an, als wäre ich jetzt Teil der coolen Kids", so Clarke.

Auch wenn sie nicht der größte Comicfan war, hatte die "Game of Thrones"-Darstellerin schon in jungen Jahren Kontakt zu Superhelden. "Ich habe als Kind sehr gerne Fantasy-Fiction gelesen, es ist nicht dasselbe wie ein Comic, aber so habe ich zum ersten Mal was über Superhelden erfahren. Spiderman fand ich sehr cool. Bei seinen Geschichten habe ich das erste Mal verstanden, dass es mehr gibt, als das, was man auf den Seiten sieht", fügte sie hinzu.

Ihre Auftritte bei der Comic-Con hätten einen besonderen Eindruck bei Clarke hinterlassen. Sie habe erst dort verstanden, wie enthusiastisch die Fans sind und wie groß ihr Publikum ist.

Die Dreharbeiten zu "Secret Invasion" finden im Herbst statt. Mit einer Veröffentlichung ist 2022 zu rechnen.