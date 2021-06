"Game of Thrones"-Darstellerin Nathalie Emmanuel sprach im "Make It Reign"-Podcast mit Josh Smith über ihre Nacktszene in der Fantasy-Serie und den Einfluss, den sie auf ihre Karriere hatte.

"Als ich 'Game of Thrones' gemacht habe, hatte ich zu einigen Nachktszenen im Rahmen der Serie zugesagt. Andere Produktionen nahmen an, dass ich auch bei ihnen bereit dazu wäre, weil ich mich in 'Game of Thrones' nackt gezeigt hatte. Was die Verantwortlichen nicht verstanden haben, war, dass ich genauen Konditionen für dieses spezifische Projekt zugestimmt hatte und dass diese nicht auf alle Projekte übertragbar waren“, so Emmanuel.