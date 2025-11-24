Harry Lloyd (42) wird angeblich zum "fünften Beatle". Der britische Schauspieler soll für die Rolle des langjährigen Produzenten der Band, George Martin (1926-2016), in der kommenden Beatles-Filmreihe ausgewählt worden sein. Das erklärte zumindest Martins Sohn Giles in der "Ryan Tubridy Show" von Virgin Radio UK : "Er ist wirklich gut", sagte er zu der Besetzung. Offiziell verkündet wurde Harry Lloyds Engagement in den Beatles-Biopics allerdings noch nicht. Der Schauspieler ist vor allem für die Darstellung von Viserys Targaryen in der ersten Staffel von "Game of Thrones" bekannt.

Diese Stars sind ebenfalls in den Beatles-Filmen zu sehen

Mit der Besetzung des Produzenten bringt Regisseur Sam Mendes (60) sein Beatles-Projekt weiter voran. Wie Sony Pictures laut der Branchenseite "The Hollywood Reporter" Ende Oktober bekannt gab, stehen auch die Darstellerinnen der Frauen an der Seite der Fab Four bereits fest. "Kindling"-Star Mia McKenna-Bruce wird Maureen Cox verkörpern, die erste Ehefrau von Ringo Starr. "Shōgun"-Darstellerin Anna Sawai übernimmt die Rolle von John Lennons großer Liebe Yoko Ono, während "The White Lotus"-Liebling Aimee Lou Wood Pattie Boyd spielen wird, die mit George Harrison verheiratet war. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Saoirse Ronan für die Rolle der Linda McCartney verpflichtet wurde.

Die Beatles selbst werden von hochkarätigen Jungstars verkörpert: Paul Mescal spielt Paul McCartney, Harris Dickinson schlüpft in die Rolle von John Lennon, Joseph Quinn wird George Harrison darstellen und Barry Keoghan übernimmt den Part von Ringo Starr.

Das Besondere an Mendes' Projekt: Der Regisseur plant vier separate Kinofilme, die jeweils aus der Perspektive eines Bandmitglieds erzählt werden. Der Kinostart ist für April 2028 angesetzt. Die Beatles wurden 1960 gegründet und zur erfolgreichsten Band der Musikgeschichte, bevor sie sich 1970 auflösten. Neben ihren zahlreichen Alben und Hit-Singles drehten sie auch mehrere Spielfilme.