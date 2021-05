Nachdem Cersei Lannister (Lena Heady) während ihrer Gefangenschaft von Unella (Hannah Waddingham) gefoltert und gedemütigt wurde, bekommt sie am Ende der sechsten Staffel ihre Rache. Unella wird an eine Holzbahre gekettet und Cersei leert ihr literweise Wein ins Gesicht. Auch wenn Cersei ihre Wut schwer im Zaum halten kann, tötet sie ihre Peinigerin nicht, sondern schließt sie in den Kerker mit Mountain.

Schauspielerin Hannah Waddingham sprach mit "Collider" nun über die Entstehung der Szene und die Herausforderungen, die "Game of Thrones" mit sich brachte.

"Eigentlich war die Szene anders geplant. Sie (Unella) hätte von Mountain vergewaltigt werden sollen, aber ich denke, die Produktionsfirma hatte zu viele Beschwerden wegen der Vergewaltigungsszene von Sansa bekommen, weshalb sie sich für eine andere Variante entschieden haben. Ich war im Flugzeug auf dem Weg zum Set und habe die Nachricht bekommen, dass ich einen Neoprenanzug bräuchte. Ich dachte, sie haben etwas verwechselt. Als ich dann schließlich ankam, wurde ich in einen Neoprenanzug gesteckt und mir wurde gesagt, dass sie mich waterboarden werden."