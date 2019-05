"Games of Thrones": Der Song von Schutt und Asche

Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen

In Westeros wird Daenerys gefürchtet, nicht geliebt. Das wird ihr immer schmerzlicher bewusst, nachdem sie nach Jorah Mormont nun auch Missandei verloren hat. Als Tyrion mit der Nachricht von einem Verräter zu ihr kommt, ist sie daher nicht überrascht. Es ist nicht Jon Snow, sondern ihr wankelmütiger Berater Lord Varys. Doch wo der Verrat seinen Ursprung hatte, ist Daenerys auch klar.

Der Verrat von Varys hat sich schon letztes Mal angekündigt. Dass er nun so hastig abgehandelt wird, ist man von "Game of Thrones" nicht gewöhnt. Dennoch passt es, dass Varys sich an Jon Snow wendet. Er legt dem wahren Erben des Eisernen Thrones den Verrat an seiner Königin nahe. Dass dieser ablehnt, hätte er aber wissen müssen. Denn wenn Varys und Jon Snow etwas verbindet, dann ihre moralische Selbstgefälligkeit. Immer meinen sie, das Richtige tun zu müssen. Oder das, was sie dafür halten - ohne Rücksicht auf Verluste für sich und andere.

Wenn beide meinen, das Richtige zu tun, warum tun sie dann nichts, um die Königin zu unterstützen, der beide Treue geschworen haben? Lord Varys verbreitet im ganzen Land die Kunde von der wahren Herkunft des vermeintlichen Bastards Jon Snow. Wem soll das nützen? Der unschuldigen Bevölkerung und dem Frieden im Reich sicherlich nicht. Varys, der Heuchler, zahlt dafür mit seinem Tod in Drogons Drachenfeuer.

Jon Snow ist an dieser verfahrenen Situation nicht ganz unschuldig. Hätte er nicht gegenüber seinen Schwestern einmal die Klappe halten können? Einmal seine hehren Grundsätze hintanstellen können? Doch nun lässt er seine Königin und einstige Geliebte auch noch alleine mit ihrem Leid. Jon versichert Daenerys zwar seiner Liebe, aber als sie ihn küssen will, ist schnell klar, dass er nicht über seinen Schatten springen kann. Mit der Liebe – so wie es sich Daenerys vorstellt – ist es vorbei.

Es ist wohl dieser Moment, in dem sich Daenerys entscheidet, King's Landing in Schutt und Asche zu legen. Nicht Liebe, sondern Furcht ist die Basis ihrer Herrschaft in Westeros. Wohl auch die Basis jeder Herrschaft in Westeros, ganz besonders, wenn sie vom Eisernen Thron ausgeht.