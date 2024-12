In der dritten Staffel von "Gangs of London" bricht in der britischen Metropole das Chaos aus, nachdem eine mit Kokain versetzte Lieferung Hunderte von Menschen getötet hat. Dabei treffen beliebte Charaktere auf neue Gesichter, die durch Blutsbande miteinander verbunden sind. Es kommt zu brutalen Machtkämpfen, unerwarteten Allianzen und erbitterten Rivalitäten. Hier ist ein Trailer zur Einstimmung auf die Sky-Serie: