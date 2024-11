Seit Mitte November gibt Aldis Hodge seinen Einstand als Polizeipsychologe Alex Cross in der gleichnamigen Krimi-Serie auf Amazon Prime Video. Die Figur arbeitet gemeinsam mit Freund und Partner Detective John Sampson (Isaiah Mustafa) für das Metropolitan Police Department in Washington, D.C. und kann sich perfekt in die Psyche von Straftätern und ihre Opfer hineinversetzten, um so Verbrechen aufzuklären. Ein Fall macht ihm aber begreiflicherweise ganz besonders zu schaffen: der Mord an seiner Ehefrau – und er versucht mit allen Mitteln, den Täter zu finden.