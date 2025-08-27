Doppelter Rätselspaß in der ARD : Alexander Bommes (49) und Kai Pflaume (58) präsentieren ab Herbst ihre beliebten Quizsendungen "Gefragt - Gejagt" und "Wer weiß denn sowas?" hintereinander. Für gewöhnlich haben sich die beiden Formate abgewechselt und jeweils den Sendeplatz um 18 Uhr belegt.

Wann startet das neue Quiz-Programm?

"Gefragt - Gejagt" wird sich dieses Mal jedoch nicht in eine Pause verabschieden, sondern bekommt einen neuen Sendeplatz. Alexander Bommes startet um 17:10 Uhr mit dem Quiz, Kai Pflaume folgt ab 18 Uhr mit "Wer weiß denn sowas?".

Wie die ARD in einer Mitteilung am Mittwoch erklärt, wird "Gefragt - Gejagt" bis 10. Oktober noch um 18 Uhr ausgestrahlt, ab 13. Oktober bis Jahresende rückt es dann auf die frühere Programmposition vor und macht den neuen Folgen von "Wer weiß denn sowas?" Platz. "Nach zehn erfolgreichen Quizjahren im Ersten entsteht mit dieser Programmierung eine klassische 'Win-Win'-Situation - mit noch mehr Rätselfreude und Wissensvermittlung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer", erklärt Bommes zu dem neuen Quiz-Doppel. "Wir freuen uns auf doppelt so viel Spaß bei doppelt so viel Quiz-Action - mit den zusätzlichen Folgen von 'Gefragt - Gejagt'", ergänzt Christoph Schmidt, Geschäftsführer ARD Vorabend.

Bei "Wer weiß denn sowas?" steht ebenfalls eine Veränderung an. Elton (54) hatte sich im vergangenen April als Teamkapitän aus der ARD-Quizshow verabschiedet. Wer seinen Platz neben Teamkapitän-Kontrahent Bernhard Hoëcker (55) übernehmen wird, steht noch nicht fest.