Seit Ende April flimmert "Gefragt - Gejagt" über die Bildschirme - doch damit ist nun Schluss. Am 11. Dezember 2025 zeigt die ARD die vorerst letzte Folge der beliebten Quizshow mit Moderator Alexander Bommes (49). Danach heißt es für die Fans: warten.

XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" mit prominenten Gästen

Die Quizshow "Wer weiß denn sowas?" wird jedoch auch über den 11. Dezember hinaus ausgestrahlt. Die Show mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und dem neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möhring läuft ohne Pause weiter, nach dem 11. Dezember wieder am 15. Dezember auf dem gewohnten Sendeplatz um 18 Uhr.

Am 30. Dezember 2025 um 20:15 Uhr erwartet Zuschauerinnen und Zuschauer zudem ein besonderes Highlight mit "Wer weiß denn sowas XXL". Neben den Teamkapitänen Hoëcker und Möhring werden auch Pop-Titan Dieter Bohlen, Schauspiel-Star Tobias Moretti sowie Schauspielerin Mariele Millowitsch zu Gast sein. Und auch Oliver Welke, bekannt aus der "heute-show" des ZDF, rät mit.

Besonders emotional dürfte für langjährige Zuschauerinnen und Zuschauer von "Wer weiß denn sowas?" aber das Mitwirken von Elton sein. In mehr als 1.000 Folgen war er bekanntermaßen als Teamkapitän Teil von "Wer weiß denn sowas?". Zum Jubiläum kehrt er nun zur Rateshow zurück - und kann sein geballtes Wissen aus rund 15.000 gespielten Fragen einbringen. Antreten wird Elton dabei "mit seinem ewigen Gegenspieler Bernhard Hoëcker", teilte das Erste schon im November mit. Gemeinsam wollen sie sich einen Platz im Finale erspielen.